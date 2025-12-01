Gran Galà del Calcio: McTominay il miglior giocatore della stagione 2024-25
01/12/2025 | 22:56:06
Conclusa la cerimonia del Gran Galà del Calcio 2025. Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è il vincitore come MVP della scorsa stagione, battendo Lautaro Martinez in volata (un po’ come il Napoli ha vinto lo scudetto sull’Inter).
Questa la TOP XI DELL’ANNO 2024-25
- SVILAR (Roma)
- DUMFRIES (Inter), RRAHMANI (Napoli), BASTONI (Inter), DIMARCO (Inter)
- MCTOMINAY (Napoli), BARELLA (Inter), REIJNDERS (Milan, oggi al Manchester City)
- L. MARTINEZ (Inter), KEAN (Fiorentina), RETEGUI (Atalanta, oggi all’Al-Qadsiah)
Foto: sito Napoli