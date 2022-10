Gran Galà del Calcio, il miglior gol del 2021-22 è il coast to coast di Theo Hernandez con l’Atalanta

Il gol di Theo Hernandez, il coast to coast dello scorso campionato contro l’Atalanta, è stat premiato come il gol più bello della stagione 2021-22. Il francese batte Luis Alberto e Lorenzo Pellegrini, le cui reti completano il podio: “Me lo ricordo benissimo il boato di San Siro, sono felicissimo di questo premio – ha detto il francese del Milan – e sono felice di aver fatto felici i tifosi milanisti, voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato. Chi mi ha aiutato di più? Soprattutto l’allenatore, così come Maldini e Massara, mi hanno aiutato tutti dal primo giorno. Sono cresciuto grazie a loro e sono diventato il calciatore che sono”

Foto: twitter Milan