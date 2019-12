Gran Galà del Calcio: CR7 a Milano, è lui il miglior calciatore dell’ultima Serie A

Durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio, a Milano, è arrivato Cristiano Ronaldo, il grande assente alla cerimonia della Pallone d’Oro (il portoghese è arrivato terzo). Il fuoriclasse della Juventus si è aggiudicato il premio di miglior calciatore in assoluto dell’ultima Serie A. Queste le parole dell’ex Real: “Per me è un orgoglio ricevere questo premio, voglio ringraziare i miei compagni della Juventus. È stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile, e sono molto contento. Grazie a tutti per aver votato me. Quest’anno cercherò di ripetermi”. È Samir Handanovic, invece, il miglior portiere della Serie A 2018/2019.

Foto: Gran Galà del Calcio Twitter