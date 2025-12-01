Gran Galà del Calcio, Antonio Conte miglior allenatore della Serie A 2024-25

01/12/2025 | 22:21:53

Antonio Conte è stato eletto miglior allenatore della scorsa stagione. Il tecnico del Napoli ha commentato così l’incredibile successo raggiunto al primo anno da allenatore del Napoli: “Lo Scudetto dell’anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l’Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragazzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale”.

Foto: sito Napoli