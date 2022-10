Radonjic: “Il periodo più difficile è stato al Benfica. Juric? Prima di firmare mi disse che aveva bisogno di me”

In un’intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport il giocatore del Torino, Nemanja Radonjic, ha raccontato il suo legame con il club granata: “In estate ho detto al mio procuratore che voglio solo il Toro. Mi piaceva l’idea di tornare in Italia e volevo lavorare con Juric. Prima di firmare, il mister mi disse che aveva bisogno di me. Ho talmente voluto il Torino che ho rinunciato anche a una parte del mio vecchio ingaggio. Il momento più difficile della mia carriera è stato al Benfica, perché dopo poche gare mi infortunai a un flessore. Una volta guarito non c’era più il tecnico che mi aveva voluto”.

Foto: Instagram Torino