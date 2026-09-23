Grabara: “La vita cambia velocemente, grazie per il supporto”

23/09/2026 | 15:34:20

Grabara ha rotto il silenzio sui social dopo l’operazione al crociato. Le prime parole del portiere della Juventus: “Non mentirò, non è qualcosa che avrei mai voluto pubblicare, ma la vita cambia velocemente a volte. Grazie mille per tutti i messaggi, il supporto e le parole gentili”. E intanto Neto è pronto per diventare il secondo portiere dei bianconeri dopo quanto vi abbiamo raccontato nelle ultime ore.

foto insta grabara