Gozzi: “Per l’Entella la Serie B è come la Champions League”

Antonio Gozzi, presidente dell’Entella ha fatto un bilancio del 2020 ai canali ufficiali del club ligure, penultimo in Serie B ma in ripresa dopo due successi di fila. Queste le parole di Gozzi: “Nelle ultime due partite c’è stata una buona reazione a una situazione critica che aveva preoccupato tutti. La strada verso la salvezza è lunga e bisogna saper confermare questo spirito da combattenti che ha caratterizzato la mia Entella, da sempre. La B per noi è come la Champions League: vorrei che ciò non si dimenticasse mai. L’Entella sta in B se siamo capaci di tenercela tutti insieme. Questo è il sesto anno di B, nel 2007 quando sono diventato presidente, se avessi detto che negli anni successivi avremmo trascorso sei anni in B mi avrebbero preso per matto“.

Foto: Twitter Virtus Entella