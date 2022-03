Governo Uk: “Chiunque sia interessato all’acquisto del Chelsea può rivolgersi a noi”

Chiunque sia interessato all’acquisto del Chelsea potrà rivolgersi al governo britannico e fare una proposta. Lo ha annunciato il governo dopo le sanzioni inflitte all’attuale proprietario Roman Abramovich. Così il ministro della Tecnologia britannico Chris Philip: “Visto che i termini della licenza sono stati scritti oggi, la vendita non sarebbe consentita. Tuttavia, se emergesse un acquirente, sarebbe possibile per quell’acquirente o quella società calcistica rivolgersi al governo e chiedere che le condizioni siano variate in modo da consentire che la vendita avvenga”.

FOTO: Twitter Chelsea