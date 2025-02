Gourna-Douath verso l’esordio: contro il Venezia può partire titolare

Un vero e proprio tour de force quello che la Roma dovrà affrontare nelle prossime settimane. Tra il campionato e il doppio impegno di Europa League contro il Porto, infatti, i giallorossi dovranno stringere i denti in questo mese. Proprio per questo motivo, Ranieri potrebbe stravolgere la formazione contro il Venezia e dare maggiore spazio alle seconde linee. Inoltre, l’assenza di Koné per squalifica e le ‘vacanze’ concesse a Hummels e Paredes lasciano un vuoto importante a centrocampo. Ed è qui che potrebbe inserirsi il neoacquisto Gourna-Douath. Il francese si candida per partire dal 1′ di gioco contro la squadra di Eusebio Di Francesco, ma se così non dovesse essere il 21enne potrebbe comunque trovare spazio a gara in corso. Dunque, per il classe 2003 l’esordio con la nuova maglia è a un passo.

FOTO: Instagram Gourna-Douath