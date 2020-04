Gourcuff: “Il calcio deve tornare a un’economia normale dopo questa pandemia”

“Il calcio dovrà tornare a un’economia reale dopo la pandemia da Coronavirus.” E’ questa l’opinione di Christian Gourcuff, allenatore del Nantes e padre dell’ex milanista Yoann: “Stiamo andando a sbattere contro il muro, ma ci siamo rifiutati di vedere questo muro. – spiega a Le Monde – Questa crisi ce lo ricorda. Quando osserviamo i trasferimenti, molti club non pagano e pospongono il pagamento su rivendite future, sui diritti televisivi futuri. Alcuni presidenti vogliono chiedere un prestito per superare questa crisi. Stiamo quindi parlando di un nuovo prestito per i club già indebitati.”

Foto: GoldenGoal