Gotze: “La mia missione è vincere la Champions. Futuro? Mi piacciono Liga e Serie A”

Mario Gotze, trequartista del PSV, ha parlato a Sports Illustrated, parlando dei suoi obiettivi, e dei campionati che gli piacerebbe giocare.

Queste le sue parole: “Obiettivi? La mia missione è stata quella di vincere la Champions League. Per questo motivo vorrei giocare ai massimi livelli. Futuro? Mi piacerebbe la Serie A o la Liga. Ma anche la Premier League che è un campionato equilibrato e molto competitivo. Un ritorno in Bundesliga? Potrebbe succedere, ma non è una cosa che deve capitare per forza. Quali allenatori mi piacciono in Germania? Nagelsmann, ma anche Tedesco è un tecnico molto interessante con grande potenziale. Soprattutto adesso che è al Lipsia”.

Foto: Twitter PSV