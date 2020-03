Gotze in scadenza col Dortmund, il Leverkusen si tira fuori: “Non è un nostro obiettivo”

Mario Gotze è destinato a lasciare il Borussia Dortmund al termine della stagione. Il classe 1992 è in scadenza di contratto e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Ecco perché diversi club si sono già mossi per prendere informazioni su di lui in vista di una possibile operazione a parametro zero. Sulle tracce di Gotze, però, non ci sarebbe il Bayer Leverkusen nonostante i rumors tedeschi dei giorni scorsi. A smentire la pista è stato il direttore sportivo delle Aspirine, Simon Rofles, intervenuto così ai microfoni di Sport 1: “Mario Gotze è un ottimo giocatore con il quale ho avuto anche la fortuna di giocare in Nazionale, ma non è un nostro obiettivo di mercato”.

Foto: Twitter personale Gotze