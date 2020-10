Gotze: “Felice di essere al PSV. Non vedo l’ora di cominciare”

Mario Gotze, l’eroe della Germania nel 2014 nel Mondiale in Brasile, con il gol nella finale contro l’Argentina, è un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Per il tedesco contratto biennale dopo che si era svincolato da Borussia Dortmund, a fine contratto, la scorsa estate.

Il giocatore è stato presentato con un video sui canali social della società olandese: “Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora di dare il mio meglio per il club e per i tifosi del PSV”.

Queste le prime parole dell’attaccante classe 1992 che riparte, così, dall’Eredivisie.