Gotze e l’annuncio sul futuro: “Ho deciso di ripianificare la mia carriera”

Mario Gotze si appresta a salutare il Borussia Dortmund al termine della stagione. Il fantasista tedesco classe 1992, in scadenza di contratto, ha annunciato che “Dopo molte discussioni, ho deciso di apportare alcune modifiche alla pianificazione della mia carriera. Ho deliberatamente trascorso molto tempo a pensare e riflettere a questo cambio di procuratore. Questa è una decisione importante per il mio futuro sportivo e non vedo l’ora di lavorare con Reza Faseli e la sua agenzia ISM, la cui competenza professionale mi ha assolutamente convinto. Il mio futuro sarà più chiaro una volta risolta l’emergenza coronavirus e tornerà la calma nel mondo”.

Foto: Twitter personale Gotze