Gotze: “Avevo tante offerte ma ho scelto il PSV per la filosofia di gioco”

Mario Gotze è stato presentato come nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Il giocatore, dopo la fine del contratto con il Borussia Dortmund, ha firmato in Eredivisie per rilanciare la sua carriera.

Queste le parole del Campione del Mondo 2014: “Avevo tante offerte e ho avuto molto tempo per pensarci. Alla fine ho scelto il PSV per la filosofia di gioco, per il campionato e per la composizione della rosa. Per me era importante fare la scelta giusta per ritrovare la forma e tornare al mio livello. Queste sono le ragioni principali. Ho vissuto stagioni difficili, per via anche di infortuni, il mio rendimento è andato in calando e ci sono anche delle colpe mie in tal senso. Però si deve guardare avanti, ora devo solo lavorare sodo e sono sicuro che sono nel posto giusto per tornare agli standard di qualche anno fa. Mi reputo ancora un giocatore importante e sono sicuro che posso rendere ancora al meglio”.

Fonte Foto: Twitter PSV Eindhoven