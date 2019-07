Gotze allo scoperto: “Tratto il rinnovo col Dortmund. Ma se arrivasse un’offerta…”

Futuro tutto da scrivere per Mario Gotze. L’attaccante classe ’92 del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto nel 2020, durante un’intervista alla Bild ha ammesso di essere in trattativa per il rinnovo, ma allo stesso tempo non ha chiuso la porta a una possibile partenza. Queste le sue parole: “Ho ancora un anno di contratto e ho già avuto due incontri col club per parlare di rinnovo. Sono molto tranquillo su questo aspetto. Ma non nascondo che dopo 10 anni di Bundesliga se arrivasse un’eventuale offerta dall’estero la prenderei in considerazione”. Nelle scorse settimane Gotze era stato accostato anche all’Arsenal, che segue il tedesco da tempo.

Foto: Twitter personale Gotze