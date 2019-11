Gotze: “All’Inter abbiamo concesso due gol stupidi. Successo meritato, Hakimi imprevedibile”

Mario Gotze, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato della vittoria ottenuta contro l’Inter in Champions ai microfoni di Uefa.com: “Naturalmente questo è stato un passo importante per noi. Abbiamo concesso due gol stupidi, soprattutto quello al quinto minuto di Lautaro. Ci ha fatto male, ma abbiamo avuto occasioni anche prima dell’intervallo. Nel secondo tempo non abbiamo permesso all’Inter di giocare a calcio. Era importante chiudere gli spazi e non farli respirare, non è facile segnare tre gol. Il successo è meritato. Hakimi? È stato di nuovo fortunato (ride, ndr). Con la sua velocità e le sue accelerazioni è imprevedibile. Si è visto a Praga e anche stasera. È una grande risorsa per noi”.

Foto: Gotze Twitter personale