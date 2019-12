Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Cagliari: “De Paul? Non ho idea di cosa succederà sul mercato, ma di sicuro il gol è stato bello. Per settanta minuti ho visto una bella Udinese ed ha fatto entrambe le fasi come avrebbe dovuto. Quando giochiamo, riusciamo ad esprimere una certa cifra tecnica. La squadra mi è piaciuta molto fino al 70′, poi la paura di vincere ha fatto il suo ed abbiamo concesso occasioni che non vanno concesse in Serie A. Non si costruisce in un giorno, questa squadra ha bisogno di un po’ di autostima e di avere delle risposte dal campo. Facciamo un passettino alla volta, diamoci idee condivise e pian piano le cose arriveranno”.