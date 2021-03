Gotti: “Subire il pareggio a tempo scaduto mi manda in bestia. Fosse accaduto ad altri sarebbe successo il finimondo”

E’ un Luca Gotti furibondo quello presentatosi ai microfoni di DAZN, al termine del match pareggiato a San Siro col Milan. L’allenatore bianconero è tornato sul rigore subito al 97′: “L’epilogo è di quelli che non ti fanno dormire. Prendi il rigore in questo modo ma soprattutto dopo che è finito il recupero mi manda in bestia. Succedesse una cosa così ad altre squadre, verrebbe fuori il finimondo. Gol arrivato col recupero che era finito”.

Foto: Twitter udinese