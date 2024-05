Gotti su Gasperini: “Ha tracciato un solco e portato ricchezza in Serie A”

Luca Gotti ha presentato in conferenza stampa la sfida con l’Atalanta di domani pomeriggio. Così l’allenatore del Lecce: “Non c’è bisogno di stimoli. Abbiamo due partite importanti contro squadre forti, è una questione di mentalità. La stessa mentalità che è stata fondamentale nel percorso dell’Atalanta negli ultimi 10 anni. Gasperini ha portato parecchia ricchezza in Serie A. Era Gasperini anche 15 anni fa, impone al suo avversario una partita quasi uomo a uomo. Lui traccia un solco e su quel solco arrivano Juric, Tudor e Palladino. In Serie A ci sono 8 partite con un canone tattico diverso a causa sua, per il campionato è ricchezza. Domani torneremo alla coppia Piccoli-Krstovic, la particolarità del nostro avversario ci impone di ragionare in maniera diversa, ad esempio sulle uscite difensive. Cambierà qualcosa nel nostro atteggiamento. Berisha e Pierotti hanno possibilità di partire titolari”.

Foto: sito Lecce