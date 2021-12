Gotti sempre più in bilico a Udine, la fiducia non c’è più

Luca Gotti è sempre più in bilico a Udine, come era chiaro fin da ieri: la sconfitta di Empoli potrebbe essere decisiva per il suo futuro. Secondo quanto riportato da Sportitalia, nelle prossime ore verrebbe sancito l’esonero senza dargli la possibilità di un’ultima chance contro il Milan. Una decisione definitiva entro l’ora di pranzo. Anche la posizione di Pierpaolo Marino non è salda.

Foto: Twitter Udinese