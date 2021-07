Gotti: “Lens più avanti di noi nella preparazione. Pussetto? Percorso positivo”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club friulano per commentare la dura sconfitta per 4-1 in amichevole contro il Lens. Ecco le sue parole:

“Perdere non fa piacere neanche se si gioca con gli amici. Noi non siamo una squadra di per sé brillante come caratteristiche, la differenza fisica rispetto al Lens è stata evidente. I nostri avversari, molto più avanti nella preparazione, hanno prevalso arrivando per primi sui palloni, vincendo i contrasti e tenendo la palla con più facilità. È stato un test complicato ma che ci ha dato un tono superiore dal punto di vista agonistico. La presenza del pubblico finalmente ci ha restituito calore e normalità.

Queste due partite disputate contro avversarie più in forma sono state dei test difficili da affrontare e le risposte dal punto di vista calcistico sono molto relative. Pussetto sta facendo un percorso positivo e quello di oggi è un altro passo in avanti nella sua condizione. Segnalo un’altra buona prova di Udogie, ha tenuto meglio di altri fisicamente e ha caratteristiche analoghe a quelle dei nostri avversari di oggi. Alcuni giocatori sono riusciti a migliorare nel secondo tempo rispetto al primo, come Makengo, ma ogni valutazione è condizionata dall’aspetto fisico che oggi ci vedeva svantaggiati in partenza”.

Foto: Twitter Udinese