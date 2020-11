Gotti: “Sassuolo in gran forma ma pensiamo a noi. La classifica piange”

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese TV alla vigilia del match esterno contro il Sassuolo, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: “Sappiamo che tutte le sfide sono importanti, poi quando arrivano delle sconfitte la necessità di far punti cresce. Siamo consapevoli che la nostra classifica attuale è deficitaria. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto con il Milan e cercare di essere attenti e fare le cose per bene. L’agonismo è imprescindibile nel calcio come negli altri sport. Noi lavoriamo per limitare il più possibile gli errori commessi in fase difensiva, nella marcatura in area, nella costruzione, nella rifinitura, in area di rigore, con lo scopo di migliorare centimetro dopo centimetro e dando per scontato che ci sia la cattiveria agonistica necessaria per vincere”.

Due vittorie con il Sassuolo l’anno scorso: “Bisogna tenere in considerazione tanto le caratteristiche dell’avversario quanto le proprie, gli spartiti tattici si costruiscono sulla base dei giocatori a disposizione. Il fatto di avere diversi elementi nuovi rispetto allo scorso anno cambia questo aspetto: bisogna cercare di mettere tutti assieme nel miglior modo possibile”.

Al netto delle assenze a centrocampo, ci sono tante alternative in difesa e in attacco. Nuytinck è pronto a rientrare in difesa dal primo minuto?

“Bram ha una settimana di lavoro in più nelle gambe e si sta lasciando alle spalle le scorie dell’infortunio”.

Lasagna: “Premesso che considero Lasagna prezioso in qualsiasi partita, il Sassuolo tiene un baricentro abbastanza alto che lo porta a concedere degli spazi e questo dato potrebbe esaltare le caratteristiche del capitano”.

Sul Sassuolo: “È una squadra che lavora da più stagioni con lo stesso allenatore, con un gruppo che si è modificato gradualmente ma assorbendo sempre un certo tipo di caratteristiche molto precise. La sensazione è quella di una squadra in costante crescita, già vista nella scorsa stagione e proseguita all’inizio di quella in corso, permettendole di andare anche a vincere a Napoli. Chiunque scende in campo dà l’impressione di aver ben assimilato i concetti di gioco. Conosciamo i loro tratti caratteristici, noi a nostra volta di trovare le soluzioni per metterli in difficoltà”.

Foto: Sito uff. Udinese