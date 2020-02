Gotti: “Sarò soddisfatto quando avremo ottenuto il nostro obiettivo. Non so se sono l’uomo giusto per questa Udinese, vedremo cosa accadrà”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti – ai microfoni della trasmissione Udinese Tonight – ha parlato dell’attualità in casa friulana.

“Dobbiamo guardare a noi stessi, specie dopo un turno di campionato in cui ci sono state tante vittorie delle squadre nella parte bassa della classifica. Non sarò soddisfatto finché non avremo ottenuto il nostro obiettivo: siamo riusciti a costruire qualcosa sul piano dell’atteggiamento ma finora ci è mancato un pizzico di fortuna in più. Sono stato chiamato in causa perché non c’era tempo materiale per trovare un sostituto. A Udine sono passati tanti tecnici di valore, ma in momenti che non erano loro propizi. Per questo non so dire se sono io l’uomo giusto per questa Udinese. La contingenza del momento mi ha portato nel mio ruolo attuale, con il passare del tempo vedremo cosa accadrà“.

Foto: Twitter ufficiale Udinese