Gotti: “Sanca e Strelec hanno mostrato vivacità, ma a volte sono usciti dalla partita”

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa subito dopo il successo contro il Brescia, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: “Non temevo la partita ma temevo quello che capita qualche volta, ovvero affrontare la partita nel modo inadeguato. Si è, invece, partiti bene. Con i singoli ci sono stati momenti di alti e bassi, ma l’obiettivo primario era il passaggio del turno e sono contento. Sono contento che non si sia fatto male nessuno. Sanca e Strelec hanno mostrato vivacità, sono stati importanti, ma a volte sono usciti dalla partita. Strelec non ha nel suo forte giocare di spalle, dobbiamo farlo giocare più mentre guarda la porta, dove è abile, specie in area di rigore”.

Foto: Instagram Spezia