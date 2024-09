Gotti: “Ramadani? Non ci ho parlato, non è il caso di farlo a caldo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Luca Gotti, ha così parlato del caso Ramadani, nato dopo l’uscita dal campo del calciatore: “Non ci ho parlato e a caldo per me e per lui non è il caso. Ne parliamo domani con calma”.

Foto; Instagram Lecce