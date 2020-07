Gotti prepara la gara contro la Sampdoria: “Abbiamo sette opportunità. Loro saranno aggressivi”

Alla vigilia della sfida di serie A tra Udinese e Sampdoria, il tecnico dei friulani, Gotti, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club bianconero per presentare la gara. Ecco le sue parole: “Abbiamo sette partite, mi piace pensare che siano sette opportunità. Questa è la prima che arriva delle sette. Sarà una partita più simile a quella con il Genoa, anche se la struttura della Sampdoria è profondamente diversa dal Genoa. Cambia il sistema di gioco, come sono posizionati in campo. Però mi aspetto una Sampdoria diversa da quella che ha affrontato l’Atalanta, che cercava di andarla a prendere molto alta e credo avranno un atteggiamento accorto, prudente e aggressivo allo stesso tempo”.

FOTO: Twitter ufficiale Udinese