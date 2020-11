Gotti: “Partita di sacrificio ma prendiamo troppi gol. La classifica fa schifo”

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha commentato il ko interno contro il Milan.

Queste le sue parole a Sky: “Giudico questa partita di sacrificio collettivo, nessuno si è risparmiato e dico bravi ai ragazzi Ci siamo impegnati, concedendo poco ma prendiamo sempre gol. La partita sembrava avviarsi verso un epilogo differente, magari con spazi da sfruttare. Invece questo episodio ha dato una storia diversa alla partita. Bravo Zlatan ma anche complicità nostre”.

Lo ha dichiarato il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, dopo la gara con il Milan a Dazn: “Bisogna trovare in campo gli equilibri che ci permettano di fare con più qualità e precisione le due fasi. Lasagna per me poteva essere più pericoloso in questa situazione di spazi che il Milan concedeva per trovare il gol. Questa partita ha avuto diversi momenti e cambi continui. La classifica? Mi fa schifo”.

Foto: Twitter Udinese