Gotti: “Oggi sono arrivate varie indicazioni. Pussetto? Lavora con grande entusiasmo”

Dopo l’amichevole persa per 3-2 contro lo Sturm Graz, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha commentato così il match: “Ci sono parecchie indicazioni che mi giungono da questo match. Ho cercato comunque di vedere come si muovono i giocatori in posizioni diverse. Sappiamo che questo è il momento più complicato dal punto di vista fisico e va benissimo che le difficoltà aumentino in relazione a un’avversaria già rodata come lo Sturm Graz. Ho voluto mettere alla prova anche qualche giovane e ci prendiamo le indicazioni che ci possono arrivare a tre settimane dall’inizio del campionato”.

Pussetto?

“Ha iniziato questa preparazione senza saltare un allenamento. Pensavo che ci avrebbe messo almeno un mese in più a essere quello che è oggi. Ha avuto una bella occasione a metà del primo tempo e poi si è preso la soddisfazione del gol prima dell’intervallo. Lavora con sorriso ed entusiasmo”.

Foto: Twitter Udinese