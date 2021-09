Gotti: “Non sono soddisfatto del risultato. Soppy? Ha delle potenzialità altissime”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko di misura contro la Roma all’Olimpico:

L’Udinese ci ha provato troppo tardi?

“Non è vero che non ci abbiamo provato, bisogna saper leggere i momenti della partita. Non sono soddisfatto ad andare via da qui con zero punti, vedo delle qualità di squadra e delle cose su cui possiamo costruirci le nostre piccole fortune. Abbiamo subito un gol identico a quello che non siamo riusciti a fare noi”.

Su Soppy

“Ha delle potenzialità altissime, qualità fisiche di un certo tipo. Dove può arrivare? Dipende da lui, è un ragazzo spavaldo, istintivo e deve maturare calcisticamente ma senza perdere questa spavalderia. E’ una caratteristica importante per arrivare a certi livelli”.

Tanti giovani in campo, Soppy-Udogie-Samardzic sono dei 2002…

“Sì, anche Beto e Makengo che sono del 1998. Ora dobbiamo rendere presente questo futuro”.

Foto: Twitter Udinese