Gotti: “Negli ultimi trenta metri non riusciamo ad utilizzare bene le nostre qualità”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così dopo lo 0-0 contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport:

Manca sempre qualcosa là davanti: che analisi fa di questa partita?

“La partita è stata giocata con grande intensità da parte di entrambe le squadre, questo penalizza molto la qualità del palleggio. Nel primo tempo abbiamo lasciato troppo la palla al Genoa, li abbiamo lasciati respirare un po’ di più, abbiamo preso paura su un lancio lungo e su un duello vinto al limite della nostra area. Nella ripresa abbiamo alzato la pressione, cercando di utilizzare tutte le caratteristiche abbiamo in rosa vicino all’area. Mi spiace per Udogie, che compie diciannove anni e aveva fatto un bel gesto tecnico: nella sua testa secondo me voleva festeggiare il suo compleanno con il primo gol in Serie A”.

Cosa serve per migliorare la produzione offensiva?

“Bisogna lavorare. Nella rifinitura spesso sbagliamo le scelte. Teniamo il campo con grande intensità, cerchiamo di concedere poco e di essere aggressivi. Negli ultimi trenta metri non siamo ancora riusciti ad utilizzare bene la qualità che abbiamo”.

