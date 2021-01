Gotti: “Mi aspetto la stessa determinazione di mercoledì”

L‘Udinese domani alle 18.0o alla Dacia Arena ospita l’Inter di Conte. I friulani sperano in un’altra bella prova di carattere, vista mercoledì contro l’Atalanta.

E’ quello che si auspica il tecnico Luca Gotti, che ha così parlato in conferenza stampa: “Potevamo di sicuro far meglio sotto il profilo dei punti per quanto fatto concretamente fatto vedere in campo con le prestazioni”, dice il tecnico. “Sul dovere, a parole, magari, è molto facile fare calcio, la realtà è fare i conti con le condizioni reali di salute e fisiche dei calciatori in relazione al tipo e a un numero incredibile di infortuni che ci è capitato in questi mesi. Inter? Conosciamo le qualità dei nerazzurri, è una squadra fortissima, con grandi campioni ed individualità, servirà massima attenzione ed evitare errori. Mi attendo una prova concreta e determinata come visto con l’Atalanta”.

Foto: Sito uff. Udinese