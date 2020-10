Gotti: «L’Udinese ci ha creduto. Con Deulofeu potremmo cambiare modulo»

Luca Gotti ha vinto la sua prima partita in Serie A per ciò che concerne l’attuale stagione. Il 3-2 rifilato al Parma è arrivato grazie ad una rete di Pusseto. «L’Udinese ci ha creduto tanto concedendo molto poco – ha detto a Sky -. Nonostante questo abbiamo incassato due gol. Ed io, sebbene la gente voglia spettacolo e tante reti, sono uno che ama prenderne il meno possibile. Nelle precedenti uscite ho vissuto la carenza di risultati in modo negativo, ma sempre vedendo la luce. Oggi abbiamo raccolto. Deulefeu? E’ un esterno d’attacco a cui vanno limitati i compiti difensivi. Quando staranno tutti bene, possiamo pensare ad un cambio modulo». Chiusura dedicata alla pandemia. «Sappiamo di dover convivere con il Covid, il virus incide molto sugli allenamenti perché ne cambia le tipologie. E’ difficile gestire tutte le possibili cause come i bambini a scuola o i percorsi per arrivare allo stadio»

Foto: Twitter ufficiale Udinese