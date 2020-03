Gotti: “La classifica dietro si è accorciata, ma il nostro destino dipende solo da noi”

Queste le parole di Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina: “I risultati delle altre squadre sotto di noi oggi hanno accorciato la classifica, ma io insisto a dire ai miei giocatori che il nostro destino dipende solo da noi. Oggi abbiamo messo in campo tutto ciò che avevamo, abbiamo però delle costanti: non riusciamo a concretizzare la mole di applicazione che mettiamo in campo. Il pareggio è giusto, le squadre pur con caratteristiche diverse si sono equivalse, ci sono state occasioni da entrambe le parti”, ha chiuso Gotti.

Foto: Twitter ufficiale Udinese