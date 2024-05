Gotti: “Il tredicesimo posto sarebbe un grande obiettivo, sia dal punto di vista economico che di prestigio”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Napoli.

Queste le sue parole: “Ho un tema fortissimo di mentalità, soprattutto con ragazzi giovani che non hanno ancora uno spessore professionale di un certo tipo. Dopo una partita giocata non benissimo contro l’Udinese, abbiamo preparato la gara con l’Atalanta come se fosse una finale. E questa settimana è stata identica a ciò che facevamo un mese fa. Poi c’è il tema del tredicesimo posto, economico e di prestigio. La mentalità si acquisisce creandosi degli obiettivi”.

C’è un appuntamento con la dirigenza? “La settimana prossima. La colpa è mia, sto posticipando perché la partita di domani è importante. Prima finiamo il percorso, poi discutiamo”.

Giocherà Berisha? “Ho qualche dubbio più del solito. Normalmente ho in dubbio un paio di caselle. Per domani ho più di un dubbio”.

Pierotti sta crescendo nelle ultime settimane? “Si sta applicando in maniera encomiabile. La Serie A non è facile da affrontare, si deve fare un percorso, ma il ragazzo mi sembra che abbia le potenzialità per farlo. Sono stato tante volte deluso da determinati ragazzi, tante volte poi sono stato sorpreso”.

Foto: sito Lecce