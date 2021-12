Gotti: “Il fallo di Molina è stato inutile ma non andava espulso. Questa partita è stata un’altalena gigantesca”

Luca Gotti ha parlato a DAZN dopo il 4-4 contro la Lazio: “Conoscevamo le qualità della Lazio, ma sapevamo che potevamo metterli in difficoltà con la nostra fisicità. Nel primo tempo avevamo fatto ciò che avevamo preparato, mentre nella ripresa loro hanno sfruttato le loro qualità. Basta vedere il gol che fa Milinkovic. Non ho però avuto la sensazione che ci fossimo persi, visto anche quello che abbiamo fatto nei minuti successivi. ll fallo di Molina è stato inutile e che mi ha un po’ stupito. Però secondo me non andava espulso. Insomma, è stata un’altalena gigantesca questa partita. Quando sei in vantaggio 1-3 e puoi gestire bene le tue caratteristiche dispiace subire una rimonta. Partita farcita da tante cose dal punto di vista tattico e disciplinare”.

FOTO: Sito Udinese