Gotti: “Il Bologna è cresciuto tanto, per noi ogni gara è fondamentale. Lasagna? Sono contento degli attaccanti”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Bologna: “La classifica è corta ogni partita è fondamentale. In questo mese e mezzo dei nuovo anno il Bologna ha fatto tantissimo punti tranne nel match contro il Genoa. Parecchi elementi con più minutaggio, però, non ci saranno. Il Bologna nell’ultimo anno ha subito una trasformazione che ha portato i rossoblu ad un livello superiore rispetto al passato. Mi aspetto in ogni caso un 11 competitivo al quale magari mancheranno delle alternative durante la partita”.

Lasagna arma da utilizzare a gara in corso?

“Ha la grande capacità di entrare molto bene a partita in corso. Ed è un aspetto da considerare anche se sono molto soddisfatto del suo lavoro nei 95′ di gara. La riprova è che nell’ultimo turno di campionato non ho fatto per la prima volta la terza sostituzione, soprattutto in relazione all’ottimo stato di forma degli attaccanti”.

La formazione?

“Ho ancora due dubbi ma non dirò a quali giocatori mi riferisco. Prima voglio parlarne con i ragazzi e ho ancora un giorno di tempo per riflettere. Nel momento in cui parlo bene di un giocatore non vuol dire che parlo male di un altro suo compagno, perché la mia idea è di avere sempre titolari aggiunti a disposizione”.

De Maio diffidato?

“Fare questo tipo di ragionamenti spesso sono pericolosi nonostante la squalifica, anche se abbiamo recuperato Samir. Oppure potremmo anche giocare con due centrali e cambiare qualcosa”.

