Gotti: “Dovevamo chiuderla. Abbiamo perso lucidità, sono step che ci serviranno a crescere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Lecce, Luca Gotti, ha così parlato dopo io pareggio per 2-2 contro il Parma: “Nei finali dei due tempi i giocatori erano stanchi e hanno perso la lucidità, sono successe tante cose poco da Serie A. Tanti giocatori attratti dalla possibilità di segnare, è mancato equilibrio e anche l’occasione di Krstovic va in questa direzione”.

Poi ha proseguito: “Nel campo da calcio, in una partita ricca di episodi, ci sono momenti in cui manca la lucidità. Da Guilbert non me l’aspettavo, c’è stato un bisticcio ma ha fatto una stupidaggine. Ramadani è uscito perché c’era troppa tensione però è inspiegabile la sua mancanza di rispetto con il compagno che vuole entrare. Krstovic è stato egoista, voleva far gol e la partita l’avevamo in pugno. Sono step che ci serviranno per crescere”.

Sulla partita: “Abbiamo incontrato un ottimo Parma, fanno tante cose bene ma concedono anche. Falcone non lo scopriamo oggi, lui è arrivato alla maturità professionale. Oltre alle qualità tecniche è bravo anche nella gestione dei momenti ma ha ancora margine di miglioramenti”.

Su Dorgu: “Non ho una risposta chiara, Patrick è un tutto campista. Dove lo metti partecipa alle due fasi, ha qualità enormi. A lui il ruolo di esterno lo può esaltare ma possiamo anche sfruttare le sue qualità in altri ruoli”.

Foto: Instagram Lecce