Gotti: “Deulofeu sta crescendo a vista d’occhio. Il rigore? Un po’ così…”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko all’Olimpico contro la Roma: “Intanto c’è da dire che di fronte c’era un’ottima Roma, è stata agevolata dal fatto che alla prima azione hanno trovato gol. Noi poi non eravamo in grado di legare le due fasi di gioco. Con due o tre passaggi loro si trovavano nella nostra area. Il rigore era un po’ così, ma nel secondo tempo abbiamo provato a guadagnarci metro su metro e siamo andati vicini a segnare. Se Deulofeu avesse segnato gli ultimi minuti sarebbero stati diversi”.

Come sta Llorente?

“Solo il campo ci potrà dire le cose come stanno. Il ragazzo si sta impegnando in settimana ma è lontano dalla condizione ottimale e viene sottolineato su un campo del genere”.

Deulofeu?

“Dopo mesi di lavoro difficoltoso, sta crescendo a vista d’occhio”.

Foto: sito ufficiale Udinese