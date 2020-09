Gotti: “De Paul? Ha grande qualità. Manca la condizione fisica”

Al termine di Verona-Udinese, il tecnico dei friulani Gotti ha parlato ai microfoni del club ufficiale. Queste le sue parole: “Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che dopo alcuni minuti ha preso le misure all’avversario e ha cercato di mettere in campo una discreta personalità. Sono convinto che nel primo tempo avremmo anche meritato di andare al riposo in vantaggio per quanto abbiamo visto in campo, così come anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni importanti. Ci sono delle buone risposte individuali, soprattutto dai giocatori che oggi abbiamo visto per la prima volta in Serie A e credo di poter promuovere Arslan e Coulibaly a pieni voti, così come Ouwejan che non mi è dispiaciuto. Abbiamo fatto ancora pochi allenamenti e la condizione fisica non permette di realizzare a pieno la nostra idea di gioco che richiede grande intensità. De Paul? Si tratta di un giocatore di grande qualità, questo lo possono vedere tutti e per noi è veramente un giocatore importante“.

Foto: twitter Udinese