Gotti: “De Paul è il mio terzo figlio. L’Udinese aspetta il momento giusto per cedere”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato del futuro della squadra friuliana e di quella dei due giocatori più importanti: “Musso? Penso che abbiamo un grande portiere, che ti porta punti. Tra i pali e nelle uscite alte è tra i pochissimi, lo metto tra i tre migliori della A, poi si è ripetuta la scena di Benevento, dove non c’è solo l’errore di Musso, c’è anche un errore di Musso. Potrebbe essere anche in vantaggio, ma non para subito perché ripensa a Benevento e poi succede quello che abbiamo visto. De Paul insieme ad Alessandra e Benedetta è il mio terzo figlio (ride ndr). È un ragazzo di grandissima maturità, che legge bene le situazioni. Rispetto alle occasioni che gli erano offerte dal mercato ha fatto scelte anche di famiglia, a Udine sta bene, la moglie era incinta e quindi ha fatto un altro anno a Udine. Ha colpi ovviamente da grande squadra, quest’anno sicuramente rifarà le sue valutazioni e si deciderà cosa è meglio per tutti. L’Udinese aspetta il momento giusto per cedere, perché non ha necessità immediate, serve dunque anche un certo tipo di mercato per soddisfare un certo tipo di esigenze“.

Foto: Sito Udinese