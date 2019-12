Gotti: “Contro il Bologna una vittoria di squadra. Pussetto? Crediamo in lui, può darci tanto”

Dopo l’opaca prestazione fornita contro la Lazio in campionato e la conseguente sconfitta per 3 a 0, l’Udinese rialza immediatamente la testa, rifilando un sonoro 4 a 0 al Bologna in Coppa Italia. Luca Gotti, allenatore dei bianconeri, ha commentato così il match in conferenza stampa: “Penso che la cosa migliore sia stata quella di vedere dalle seconde linee una prestazione del genere, fatta di squadra. Ora mi hanno messo qualche dubbio per quanto riguarda la partita di sabato contro il Napoli“.

Fofana e Pussetto

“Fofana ha fatto un’ottima partita, ma non è certamente l’unico. Pussetto si è allenato molto poco, mi ha fatto piacere riuscire a fargli fare qualche minuto. Crediamo in lui, è in grado di dare tanto a questa squadra e sicuramente i risultati da parte sua si vedranno nel prosieguo di stagione”.

Lazio

“Contro la Lazio abbiamo avuto problemi che si sono evidenziati lì, si sono create situazioni e spazi che il nostro terzetto di centrocampisti non era abituato a gestire. Turn over sì ma relativamente, tutti coloro che hanno giocato li ho messi in campo perchè ho pensato dessero una mano a vincere, non regalo minuti a nessuno“.

La Juventus agli Ottavi

“È un altro passo avanti, abbiamo una rosa dove ci sono distanze minime tra chi gioca di più e chi magari ha un po’ meno spazio, a ogni partita il mio compito è costruire il giusto mix per arrivare alla vittoria”.

