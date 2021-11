Gotti: “Ci siamo tolti un peso con questa vittoria. Deulofeu ha fatto una gara importante”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo: “Ci siamo tolti la scimmia dalla spalla che stava diventando pesante, se vediamo in avvio di questa gara abbiamo lasciato spazi, non riuscivamo a mettere due passaggi di fila. Poi una volta andati in vantaggio siamo riusciti a fare quello che sappiamo, nella ripresa abbiamo giocato la nostra partita con una difesa solida e creando occasioni. Deulofeo è un giocatore importante e cerchiamo di metterlo sempre nelle migliori condizioni per dare il suo contributo, ha fatto una gara importante oggi, soprattutto nel secondo tempo, aiutando difensivamente e creando tanto”.

FOTO: Sito Udinese