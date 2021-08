Gotti: “Ci sentiamo pronti per l’inizio del campionato. Pereyra? Un gol fuori dal comune”

Luca Gotti, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo il successo dei suoi sull’Ascoli in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho davvero pochi appunti da fare alla squadra, l’atteggiamento generale è stato buono e anche se da fuori queste partite sembrano facili posso assicurare che di semplice non c’è niente. Ovviamente disturba sempre qualche leziosità di troppo come quella nel finale che ci ha fatto concedere un gol che alla fine lascia l’amaro in bocca, tuttavia il contesto è comunque positivo.

Preparazione? Abbiamo diminuito i carichi di lavoro e stiamo andando verso un’altra intensità, stiamo lavorando più nel dettaglio a livello tattico e stiamo provando diverse situazioni di gioco. Stiamo cercando di farci trovare pronti per l’inizio del campionato, per noi particolarmente impegnativo.

I gol di Pereyra? Entrambi belli a modo loro: il primo di cervello, il secondo invece un gol fuori dal comune, un gol che non può fare chiunque”.