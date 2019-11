Gotti cambia idea: resta all’Udinese. E Marino conferma

Luca Gotti cambia idea. L’attuale allenatore ad interim dell’Udinese si era fatto da parte subito dopo la vittoria sul Genoa. Poi, però, lo stesso Gotti è rimasto sulla panchina dei friulani per la gara Spal e ci sarà anche per la sfida contro la Samp alla ripresa del campionato dopo la sosta. E la diretta conferma arriva dalle parole di Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dei bianconeri, intervenuto così al talk show di Udinese Tv: “Stamattina abbiamo chiesto a Gotti di guidare la squadra anche contro la Sampdoria e ci ha dato la sua completa disponibilità. Gotti rimarrà a lungo con l’Udinese indipendentemente dal ruolo che ricoprirà in futuro.Abbiamo interpellato alcuni allenatori, ma siamo dell’idea che l’equilibrio attuale della squadra vada mantenuto e, dunque, riteniamo che affidarci a Gotti sia stata una scelta assolutamente ponderata”. Intanto, in giornata ci sono stati altri contatti con Walter Zenga, segnale di una situazione in evoluzione per il futuro.

Foto: Twitter ufficiale Udinese