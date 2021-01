Gotti: “Bravi a rimanere in partita. Ci manca il rigore sull’azione del pareggio”

Luca Gotti ai microfoni di Sky ha commentato il buon pareggio per 1-1 ottenuto dalla sua squadra contro l’Atalanta, non senza qualche rimpianto: “Diversamente da quasi tutte le altre, la prestazione è stata di grande sofferenza. Siamo stati bravi a rimanere sempre in partita con la voglia di far male qualora ce ne fosse stata l’occasione. Credo che il minuto determinante sia stato il 44′: prima ci poteva stare il rigore a nostro favore e sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol dell’Atalanta. Non ho guardato l’episodio del rigore e non voglio nemmeno parlare di mercato. Non mi sono mai sentito in discussione quando ho parlato con la società. Un allenatore è in discussione a prescindere. Fare buone prestazioni e mancare negli episodi vuol dire che la gara non è stata totalmente positiva. Non è facile mettere mano all’episodio singolo. Abbiamo un giorno di allenamento prima di affrontare l’Inter che può lavorare serenamente per una settimana. Non ci avvantaggia questo aspetto…”.

Foto: Twitter udinese