Gotti: “Bravi a rimanere in partita. Beto? Persona di gran valore”

È da poco terminata Atalanta-Udinese, gara valida per la nona giornata di Serie A. Il tabellino finale recita il risultato di 1-1, maturato grazie alle reti di Malinkvskyi al 56′ e di Beto al 94′. Luca Gotti, allenatore dei bianconeri, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il match. Di seguito le sue parole.

Sulla partita

“Il nostro merito è stato quello di essere sempre rimasti in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, contendendo l’Atalanta. Dopo il gol è stato importante non concedere la seconda rete alla Dea, e questo ci ha permesso di restare in partita. Amaro in bocca? Forse avremmo potuto fare più male all’Atalanta, ma non posso dire niente ai miei ragazzi”.

Su Beto

“La cosa più bella e che fa ben sperare per il suo futuro è che è una persona di qualità e di valore. La grande differenze fra l’Udinese di questo anno e quella dei due anni precedenti è il numero, possibile, di gol. Con Beto, Deulofeu, Pereyra, abbiamo un’ottima dote di gol”

Sulla posizione di Molina

“È stata una scelta tattica, ho parlato con lui ed abbiamo preso questa decisione. Ho detto al ragazzo di divertirsi e di andare uno contro uno, giocando guardando la porta avversaria”.

