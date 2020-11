Gotti: “Abbiamo dimostrato carattere e determinazione”

Ai microfoni di Sky, il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha commentato lo 0-0 in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “E’ bello vedere l’atteggiamento, secondo me anche settimana scorsa in un contesto tattico diverso c’era stato l’atteggiamento giusto, poi il gol di Ibra ha sgretolato tutto. Oggi ci abbiamo messo l’atteggiamento giusto ed è stato bello vedere i miei in campo, portiamo a casa un punto che nella nostra situazione di classifica ci aiuta molto e ci dà fiducia. Il Sassuolo ha le sue caratteristiche, ha uno stile ormai ben riconosciuto, questo non vuol dire che abbiamo dovuto snaturarci, anzi, abbiamo messo più di qualche pallone insidioso, però poi la partita ha preso il binario del pareggio, ritmi non alti, due squadre che si sono equivalse e grande equilibrio”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese