Gotti: “Abbiamo concesso troppo all’Inter. Pressione? C’è sempre in questo mestiere”

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo concesso troppo all’Inter in generale rispetto al solito. Nel primo tempo non abbiamo gestito i palloni come dovevamo e abbiamo cercato troppo velocemente gli attaccanti, anche quando eravamo distanti. Il gol poi ha cambiato la partita. Deulofeu era fuori da 10 giorni, non aveva i 90 minuti e ho dato alla squadra la miglior formazione possibile. Negli anni scorsi avevamo giocatori diversi, adesso gradualmente la squadra di sta componendo di armi diverse. Siamo all’undicesima partita, abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo. I conti si fanno alla fine. Pressione? In questo mestiere c’è sempre”.

I tanti pareggi sono un pericolo per la classifica ?

“Il campionato di Serie A è sempre pericoloso, pensiamo alla classifica e la sostanza. Noi non andiamo in campo per pareggiare e non sappiamo che i tre punti sono importanti. In attacco ci stiamo formando, abbiamo giocatori con caratteristiche diverse e punteremo su di loro in base anche alle partite che andremo a giocare”.

Foto: Sito Udinese