Gotti: “Abbiamo cercato di non farci prendere dalla frenesia, ma la partita è stata molto spezzettata nel secondo tempo”

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa della Salernitana: “La posizione di partenza di Agudelo a centrocampo lo portano, con le scalate, da tutt’altra parte. Mi è piaciuto come abbiamo tenuto il campo nel primo tempo, non mi è piaciuto invece che riusciamo ad arrivare con relativa facilità in area avversaria ma non lo facciamo. Nel secondo tempo, al primo tiro loro prendono l’incrocio. Abbiamo cercato non farci prendere dalla frenesia e giocare come facevamo, ma la partita è stata totalmente spezzettata nel secondo tempo. Anche nei dieci minuti di recupero non so quanto si sia giocato. La visione da fuori cambia molto con il risultato maturato. Io non devo avere questa visione: ho visto una squadra che ha cercato di giocare a calcio, provandoci, abbiamo provato a modificare la struttura e cercare il guizzo vincente. Poi capita, non solo a Nzola ma a tutti, che negli ultimi 30 metri abbiamo poca lucidità. Abbiamo tirato quando non dovevamo e non abbiamo tirato quando dovevamo, solo questo vale la riflessione sul risultato finale”.

Foto: instagram Spezia